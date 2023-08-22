Batman'da 5 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini kazara öldürdü!

Sason ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun av tüfeğiyle kazara vurduğu 2 yaşındaki kız kardeşi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 10:00
Batman'da 5 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini kazara öldürdü!
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Batman’ın Sason ilçesine bağlı Yuvalıçay köyünde Y.E.Ç. evde babasına ait av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bu sırada küçük çocuğun elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması üzerine yanındaki kız kardeşi D.Ç. yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. D.Ç, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Sason Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


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