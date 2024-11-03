Artvin’de acı ölüm: Kestiği ağacın altında kaldı!
Kemalpaşa ilçesinde 49 yaşındaki Tuncay Aydın, kışlık odun ihtiyacını karşılamak için kestiği ağacın altında kaldı. Ağacın altında kalan Aydın, yaşamını yitirdi.
Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Köprücü Köyü sakinlerinden Tuncay Aydın (49), kışlık odun ihtiyacını karşılamak üzere ağaç keserken, kestiği ağaç üzerine devrildi.
Olayı gören çevredeki yurttaşlar durumu hemen jandarma, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, ağacın altında kalan Aydın’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Aydın’ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Etiketler: #ağaç #Artvin #cansız beden #otopsi
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li Mustafa Varank ölümden döndü!
- İmamoğlu'na 'ahmak' dedi, davaya çağırdı
- 'Ahmet Özer belirtmemi istedi...'
- Erdoğan'dan birçok yeni atama!
- Narin cinayetinde vicdanları sızlatan diyalog!
- Polis memuru şehit oldu!
- 'Fil gibi dalmayı başardılar'
- Yaş yetmiş
- Gazetecilere 'Yenidoğan çetesi' operasyonu
- Başdanışman Uçum'dan dikkat çeken açıklama