Artvin’de acı ölüm: Kestiği ağacın altında kaldı!

Yayınlanma: 03.11.2024 - 14:16

Güncelleme: 03.11.2024 - 14:17

Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Köprücü Köyü sakinlerinden Tuncay Aydın (49), kışlık odun ihtiyacını karşılamak üzere ağaç keserken, kestiği ağaç üzerine devrildi.

Olayı gören çevredeki yurttaşlar durumu hemen jandarma, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, ağacın altında kalan Aydın’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Aydın’ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.