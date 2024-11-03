Artvin’de acı ölüm: Kestiği ağacın altında kaldı!

Kemalpaşa ilçesinde 49 yaşındaki Tuncay Aydın, kışlık odun ihtiyacını karşılamak için kestiği ağacın altında kaldı. Ağacın altında kalan Aydın, yaşamını yitirdi.

Artvin’de acı ölüm: Kestiği ağacın altında kaldı!
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İHA
Yayınlanma: 03.11.2024 - 14:16

Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Köprücü Köyü sakinlerinden Tuncay Aydın (49), kışlık odun ihtiyacını karşılamak üzere ağaç keserken, kestiği ağaç üzerine devrildi.

Olayı gören çevredeki yurttaşlar durumu hemen jandarma, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, ağacın altında kalan Aydın’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Aydın’ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.


Etiketler: #ağaç #Artvin #cansız beden #otopsi

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