İstanbul'da acı olay: Çocuğa çarpıp ölümüne neden oldu, aracında intihar etti
Esenyurt’ta kullandığı araçla sokakta oynayan çocuğa çarparak ölümüne neden olan sürücü, kendisini araç içerisine kilitleyerek intihar etti.
Edinilen bilgilere göre, olay, Akçaburgaz Mahallesi’nde yaşandı. 34 LS 0371 plakalı aracıyla seyreden kargo firması şoförü Erdal Ç., sokakta annesi ile birlikte oyun oynayan 3 yaşındaki Ö.K. isimli çocuğa çarptı.
Çocuk olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, şoför Erdal Ç. ise olayın şoku ile olay yerinden kaçtı.
Birkaç sokak ilerleyen şoför Erdal Ç., kenara çekerek kendini araca kilitledi. İddiaya göre şoför Erdal Ç., daha sonra bıçağıyla kendi boğazını keserek intihar etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Etiketler: #Esenyurt #intihar #İntihar girişimi
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