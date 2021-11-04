Artvin'de bulunan A-101'de ürün skandalı: "Aseton kullanarak..."

04 Kasım 2021 Perşembe, 13:58

A-101 marketlerinin Artvin şubesinde, ürünlerin son kullanma tarihinin asetonla silindiği ifade edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mağaza Market Sen, Artvin A101’de, bölge sorumluları ve satış müdürleri işçilere zorla son kullanma tarihi geçmiş ürün sattırmaya çalıştığını belirtti.

Öte yandan işçiler yapılan uygulamayı fotoğraf ve video çekerek kayıt altına aldı.

Sendikanın açıklaması şöyle:

"Bugüne kadar birçok A101 işçisi son kullanma tarihi yaklaşan ya da son kullanma tarihi geçen ürünlerin satılması için sorumlularından baskı gördüğünü sendikamıza bildirdi. Mağaza Market-Sen olarak A101’de yaşanan bu skandalı defalarca gündeme getirdik: İstanbul, Ankara, Ceylanpınar, Siirt, Malatya… Şimdi ise Artvin.

Artvin’den üyelerimizin sendikamıza ulaştırdığı görüntülerde tavuk, yoğurt gibi ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçmesine rağmen reyonda satışa hazır olduğu görülüyor. Görüntüleri çeken A101 işçisi, imha edilmesi gereken bozuk ürünlerin satılması için baskı gördüklerini de anlatıyor. İşçiler 'aseton' ile son kullanma tarihlerinin sildirildiğini, bu şekilde reyondaki ürünlerin son kullanma tarihinin görülemediğini ve satışa sunulduğunu dile getiriyor.

A101 mağazalarında esas dert 'fire vermemek'. Bunun için halkın sağlığına göz dikildiğini görüyoruz. Buna karşı çözüm ve adres belli. Bozuk ürünlerin satışının durdurulması, işçilerin bu baskıdan kurtulması için denetim şart. Denetleme sorumluluğu ise Tarım ve Orman Bakanlığı’ndadır. Bakanlığı harekete geçmeye ve görevini yerine getirmeye çağırıyoruz. Her A101 ve zincir markette acil denetim yapılmalı, gerekli soruşturmalar yürütülmelidir.

Tüm market işçilerini ve halkımızı denetim/soruşturma için gördüğü her bozuk ürünü, Tarım ve Orman Bakanlığının “Alo 174” Gıda Hattı’na bildirmeye çağırıyoruz.

A101 işçileri karşı karşıya kaldığı usulsüzlükleri belgeliyor ve itirazlarını yükseltiyor. Sendikamız bugüne kadar gündeme gelmeyen her skandalı, herkese duyurmaya devam edecek. A101 işçileri bu usulsüzlüklerin, baskının ve sömürü zincirinin karşısında asla yalnız kalmayacak."