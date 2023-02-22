Artvin'de heyelan; kayaların düştüğü minibüste 4 kişi yaralandı
Artvin'de, Deriner Barajı-3 Tüneli çıkışında heyelan sonucu yamaçtan kopan kaya parçalarının isabet ettiği servis minibüsünde 4 kişi yaralandı.
Yusufeli- Artvin yolunun 8'inci kilometresi Deriner Barajı-3 Tüneli çıkışı mevkisinde, heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları, tünel çıkışındaki yola düşmeye başladı.
Bu sırada baraj inşaatında çalışanları taşıyan Murat Alpaslan'ın kullandığı servis minibüsüne, kaya parçaları isabet etti.
Ön kısma düşüp, aracın içine de giren kaya parçaları nedeniyle 4 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; ekipler ise iş makineleriyle yolu temizledi.
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