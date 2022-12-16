Karabük Üniversitesi'nde heyelan

Karabük'te heyelan nedeniyle üniversiteye ait kampüs alanında çökme meydana geldi. Stada yakın alanda yaşanan heyelan 50 metrelik alanda meydana gelirken bölgede güvenlik önlemi alındı.

AA
16 Aralık 2022 Cuma, 21:38
Karabük Üniversitesi'nde heyelan
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Karabük'te heyelan nedeniyle Karabük Üniversitesi'ne (KBÜ) ait kampüsteki boş arazide çökme meydana geldi. Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı bölgede yaklaşık 50 metrelik çökme yaşandığı öğrenildi.

Olaydan şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.


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