Artvin’de operatör çığ altında kaldı

Yayınlanma: 06.02.2024 - 22:26

Güncelleme: 06.02.2024 - 22:26

Edinilen bilgiye göre, kar nedeniyle yolu kapanan Karaköy köyünde çalışma yapan İl Özel İdaresi personeli operatörü Gökhan Yılmaz’ın (35) geri dönüş yolunda çığ meydana geldi.

İş makinası ve bölgede bulunan kamyonet kar altında kaldı. Kamyonet içerisinde bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken kepçe operatörü kar altında kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri ekipleri sevk edildi. Zorlu hava koşullarında yaklaşık iki saat çalışma yürüten ekipler operatörü bulunduğu yerden çıkardı. 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yılmaz’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.