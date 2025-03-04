Kırklareli'nde kent genelinde operasyon: 10 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde kent genelinde operasyon: 10 kaçak göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 04.03.2025 - 09:01

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontroller sırasında Kofçaz ilçesinde 10 düzensiz göçmeni yakaladı.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE GÖNDERİLDİLER

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Etiketler: #Kırklareli #Operasyon

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