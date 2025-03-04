Kırklareli'nde kent genelinde operasyon: 10 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontroller sırasında Kofçaz ilçesinde 10 düzensiz göçmeni yakaladı.
GERİ GÖNDERME MERKEZİNE GÖNDERİLDİLER
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: #Kırklareli #Operasyon
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