Artvin'de kamyonet dereye uçtu: Sürücü öldü, eşi yaralı
Artvin’in Arhavi ilçesinde, dereye yuvarlanan kamyonette sürücü Fikri Alkan (63) hayatını kaybetti, yanındaki eşi Aysel Alkan da yaralandı.
Sanayi Sitesi mevkisinde önceki akşam Fikri Alkan yönetimindeki 53 HR 220 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak Kapisre Deresi’ne yuvarlanıp, ters döndü.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü Fikri Alkan ile eşi Ayşe Alkan, ambulansla Arhavi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
KURTARILAMADI
Sağlık durumu kritik olan Fikri Alkan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi; Ayşe Alkan ise tedaviye alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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