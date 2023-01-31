Artvin'de kamyonet dereye uçtu: Sürücü öldü, eşi yaralı

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 12:05

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 12:05

Sanayi Sitesi mevkisinde önceki akşam Fikri Alkan yönetimindeki 53 HR 220 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak Kapisre Deresi’ne yuvarlanıp, ters döndü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü Fikri Alkan ile eşi Ayşe Alkan, ambulansla Arhavi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

KURTARILAMADI

Sağlık durumu kritik olan Fikri Alkan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi; Ayşe Alkan ise tedaviye alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.