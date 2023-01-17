İstanbul'da kamyonetteki çuvalların üzerinde tehlikeli yolculuk

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 10:05

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 10:21

İstanbul Sancaktepe'de cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, kasasında üst üste yüklenmiş atık çuvalların olduğu kamyonet tehlike saçtı.

Yükselen ve her an devrilecekmiş gibi duran çuvalların üzerinde 2 kişinin tehlikeye aldırmadan yolculuk yaptığı görülüyor.

Arkalarındaki bir sürücü tarafından kaydedilen görüntülerde, çuvalların üzerinde yolculuk yapan 2 kişinin kameraya el sallaması dikkat çekiyor.

Kamyonet bir süre sonra gözden kayboluyor.