İstanbul'da kamyonetteki çuvalların üzerinde tehlikeli yolculuk
Sancaktepe'de, kamyonet kasasında yükselen atık çuvallarının üzerinde 2 kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Sancaktepe'de cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, kasasında üst üste yüklenmiş atık çuvalların olduğu kamyonet tehlike saçtı.
Yükselen ve her an devrilecekmiş gibi duran çuvalların üzerinde 2 kişinin tehlikeye aldırmadan yolculuk yaptığı görülüyor.
Arkalarındaki bir sürücü tarafından kaydedilen görüntülerde, çuvalların üzerinde yolculuk yapan 2 kişinin kameraya el sallaması dikkat çekiyor.
Kamyonet bir süre sonra gözden kayboluyor.
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