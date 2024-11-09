Artvin’de kayıp işçiyi arama çalışmaları 15. gününde
Artvin'in Şavşat ilçesinde kaybolan işçinin bulunması için başlatılan çalışmalar 15 gündür sürüyor. Arama çalışmalarında, iz takip ve kadavra köpeklerinin kullanıldığı bildirildi.
Artvin’in Şavşat ilçesi Karaağaç köyünde 25 Ekim’de kaybolan inşaat işçisi 41 yaşındaki Murat Gezer için başlatılan arama çalışması 15’inci gününde devam ediyor.
Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Köyün yakınları başta olmak üzere birçok bölge titizlikle aranıyor. İz takip, arama kurtarma ve kadavra köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarının 80 personelle sürdüğü bildirildi.
PREFABRİK EV YAPIMI İÇİN GELMİŞTİ
Samsun’da yaşayan 41 yaşındaki Murat Gezer prefabrik ev inşaatında çalışmak için 25 Ekim’de Şavşat’ın Karaağaç köyüne geldi. Prefabrik ev inşaatında çalışan işçiler 26 Ekim’de jandarmaya Gezer’in kaybolduğu yönünde ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgede jandarma ekiplerince başlatılan arama kurtarama çalışmaları 15 gündür sürüyor.
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