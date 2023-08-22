Artvin'de nehirde erkek cesedi bulundu

Yayınlanma: 22.08.2023 - 10:42

Güncelleme: 22.08.2023 - 10:42

Çoruh Nehri kıyısında balık tuttukları sırada suda ceset olduğunu fark eden 2 kişi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Çoruh Arama Kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Botla nehre açılan ekiplerin kıyıya çıkardığı erkek cesedi, sedye ve halatlar yardımıyla yolda bekleyen cenaze aracına ulaştırıldı.

Ceset, kimlik tespiti için Artvin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KİMLİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Cesedin, Artvin-Şavşat kara yolunun 35. kilometresinde, 23 Mayıs'ta, 55 AIL 79 plakalı kamyonun Çoruh Nehri'ne düşmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Zübeyir Topal'a ait olabileceği bildirildi.