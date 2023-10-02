Samsun'da eğitime 'sağanak' engeli
Samsun'da etkili olan kuvvetli ve şiddetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar olabileceği değerlendirilerek eğitime bir gün ara verildi.
Samsun'da etkili olan sağanak yağışın ardından, 02.10.2023 Pazartesi günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Konuyla ilgili Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada; "İlimiz ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli ve şiddetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar olabileceği değerlendirilerek, 02.10.2023 Pazartesi günü tüm okullarımızda (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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