Artvin'de yaban keçisi avlayan 2 kişiye rekor ceza!

Artvin'in Şavşat ilçesinde, koruma altındaki yaban keçilerini avladıkları tespit edilen 2 kişiye, 660 bin lira ceza kesildi.

Artvin'de yaban keçisi avlayan 2 kişiye rekor ceza!
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AA
Yayınlanma: 22.12.2024 - 14:14

Artvin'in Şavşat ilçesinde, koruma altındaki yaban keçilerini avladıkları tespit edilen 2 kişiye, 660 bin lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında kaçak avcılığa yönelik koruma kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.

DKMP ekipleri, ilçeye bağlı Köprükaya mevkisinde şüphelendikleri bir aracı jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, araçta yaptıkları aramada kaçak olarak 1 yaban keçisi avlandığını tespit etti.

Kaçak av yapan 2 kişiye, 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan idari işlem yapılarak toplam 660 bin lira ceza uygulandı.


Etiketler: #yaban keçisi #Artvin

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