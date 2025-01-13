Asansör boşluğuna düşen iş insanı hayatını kaybetti
Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana gelen olayda yük asansörü boşluğuna düşerek ağır yaralanan işyeri sahibi Cengiz Savur, 30 gün sonra hayatını kaybetti.
Olay, 13 Aralık 2024 günü, saat 20.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1. Güzel Sokak’ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi.
İşyeri sahibi Cengiz Savur (50), mobilya imalathanesinin 3. katında temizlik yapmaya başladı. O sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu asansör boşluğuna düştü.
8 METRE YÜKSEKLİKTEN YERE ÇAKILDI
Yaklaşık 8 metre yükseklikten düşen Savur, ağır yaralandı. Mahsur kalan adam için olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yoğun uğraş sonucu yaralıyı kurtardı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Yoğun bakımda tedavisi süren Savur, 30 gün sonra, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: #Bursa #yük asansörü #İş İnsanı
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