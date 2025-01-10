Bilge Sitesi davası: 21 yıl hapis cezası almıştı... Dönemin MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara tahliye edildi
Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 105 kişinin yaşamını yitirdiği Bilge Sitesi davasında yeni bir gelişme yaşandı. Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Bilge Sitesi davasında 21 yıl hapis cezası alan eski MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, o dönem İmar Müdürlüğünde görevli Sevinç Ayşe Argun ve fenni mesul Haluk Koç'un yeniden tahliye edilmesine karar verdi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Osmaniye'deki Bilge Sitesi de yıkıldı. Enkaza dönen sitede 105 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Ocak'ta görülen karar duruşmasında eski MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, o dönem İmar Müdürlüğü'nde görevli Sevinç Ayşe Argun, fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç'a "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21 yıl hapis cezası verilmişti. Kararın ardından sanıklardan Kadir Kara, Sevinç Ayşe Argun ve Haluk Koç tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
3 SANIK YENİDEN TAHLİYE EDİLDİ
ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, 8 Ocak'ta tutuklanan Kara, Argun ve Koç'un avukatları, Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Bugün itirazları değerlendiren mahkeme heyeti Kara, Argun ve Koç'un adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verdi. Dosya kapsamında fenni mesul Ayhan Gedik tutuklu bulunuyor.
Eski MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın 6 Eylül 2021 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ferhat Karakuş ile fotoğrafı yer alıyor. Kara, paylaşımında, "İadeiziyaretimize gelen Cumhuriyet Başsavcımız Sn. Ahmet Tekne ile 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Adalet Komisyonu Başkanı Sn. Ferhat Karakuş'a teşekkür ediyorum" ifadelerine yer vermişti.
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