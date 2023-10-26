Asansör faciasının ardından öğrenciler ayakta: ‘Ölmeye değil, okumaya geldik’

Yayınlanma: 26.10.2023 - 14:14

Güncelleme: 26.10.2023 - 17:43

Aydın’ın Efeler ilçesindeki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansör zemine düşmesiyle 22 yaşındaki Zeren Ertaş isimli öğrenci hayatını kaybetti.

KYK yurdunda kalan öğrencilerin asansör hakkında daha önce de ihbarda bulunduğu ve tamir edilmesini talep ettikleri belirtildi.

Olay sonrası duruma isyan eden öğrenciler Atatürk Parkı’nda bir araya geldi. Atatürk Parkı’nda toplanan öğrenciler, “Ölmeye değil, okumaya geldik’ ve ‘Elim kaza değil, cinayet’ pankartları taşıdı.

“ARKADAŞIMIZIN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU OLAN KYK VE YURT YÖNETİMİDİR”

Eylemin ardından yapılan basın açıklamasında, “Bozuk olduğu bilinen, defalarca arızalanan ve aylardır yapılan uyarılara rağmen hiçbir önlem alınamayan asansörün içinde can veren sıra arkadaşımızın ölümünde sorumlu olan KYK ve yurt yönetimidir. Yaşanan olaydan iki hafta öncesine kadar benzer bir olay daha yaşanmış ve 15 kız öğrenci arkadaşımız B Blok’ta bulunan asansörde mahsur kalmıştı. Asansörün 1 ila 2’nci kat arasında durması ile yine bir faciadan dönülmüş ve kapının açılmasıyla arkadaşımız rahat bir nefes almıştı. C Blok’ta bulunan asansör geçen yıl benzer şekilde arızalanmış, tüm uyarılara ve şikayetlere rağmen bir yıl içinde herhangi bir önlem alınmamıştı” denildi.

POLİSTEN MÜDAHALE

BirGün'ün aktardığına göre, olay yerine karanfil bırakmak için yürüyüşe geçen öğrencilere polis müdahalede bulundu.

Videoda bir öğrencinin ters kelepçeyle gözaltına alındığı görülüyor.