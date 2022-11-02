Asfaltlama işçisinin ölümüne neden olan sürücü serbest
Bursa’nın İnegöl ilçesinde asfaltlama çalışması yapan işçi Hakan Bulut’a (23) çarparak ölümüne neden olan yolcu minibüsünün sürücüsü Adnan Türk (58), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi girişinde, pazartesi günü saat 15.00 sıralarında; Hasanpaşa Mahallesi'ne yolcu taşıyan Adnan Türk kontrolündeki 16 AHR 586 plakalı minibüs, kara yolunda asfaltlama yapan taşeron firmanın sürücülerini yönlendiren Hakan Bulut'a çarptı.
KURTARILAMADI
Metrelerce minibüsün altında sürüklenen Bulut, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hakan Bulut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ SERBEST KALDI
Bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kaza sonrası gözaltına alınan yolcu minibüsünün sürücüsü Adnan Türk, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Türk, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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