Asfaltlama işçisinin ölümüne neden olan sürücü serbest

02 Kasım 2022 Çarşamba, 14:42

Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi girişinde, pazartesi günü saat 15.00 sıralarında; Hasanpaşa Mahallesi'ne yolcu taşıyan Adnan Türk kontrolündeki 16 AHR 586 plakalı minibüs, kara yolunda asfaltlama yapan taşeron firmanın sürücülerini yönlendiren Hakan Bulut'a çarptı.

KURTARILAMADI

Metrelerce minibüsün altında sürüklenen Bulut, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hakan Bulut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ SERBEST KALDI

Bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kaza sonrası gözaltına alınan yolcu minibüsünün sürücüsü Adnan Türk, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Türk, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.