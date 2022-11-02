2 işçiye mezar olmuştu: Kaçak ocağın sahibine indirimle 6 yıl 8 ay hapis

02 Kasım 2022 Çarşamba, 10:23

Olay, 25 Şubat’ta Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Dağbaca mevkisinde meydana geldi. Yapılan denetimler sırasında, iddiaya göre, 11 kaçak göçmenin çalıştığı madenin girişi patlatılarak, ocak kapatıldı. Göçmenler ise sınır dışı edildi. Kadir Ulama ile Ümit Kurt ve diğer işçiler, ruhsatsız olarak işletilen ocağı olay günü tekrar açmaya çalıştı. Girişi temizleyip içeri girdikleri sırada Kurt ve Ulama, göçük altında kaldı. İhbarla sağlık, AFAD, jandarma ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla 2 madencinin cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturma kapsamında ocak sahibi olduğu öne sürülen Mustafa Kurt ve M.U., gözaltına alınırken sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Kurt, SEGBİS ile katılırken, maden ocağında hayatını kaybedenlerin yakınları, avukatlar ve sanığın yakınları salonda hazır bulundu. Bilirkişi raporlarında Mustafa Kurt’un asli kusurlu olduğu belirtilirken savcı, mütalaasını açıkladı. Soruşturma kapsamında daha önce tahliye edilen M.U.’nun beraatini isteyen savcı, Mustafa Kurt hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

BERAAT İSTEDİ

Mütalaaya karşı söz verilen Ümit Kurt’un eşi F.K., "M.U. ocağın sahibi değil, Mustafa Kurt ocağın sahibidir. Cezalandırılsın" dedi.

Mustafa Kurt ise "Ben 8 ay yattım. Hiçbir suçum yok. Beraatimi talep ediyorum. Ayrıntılı beyanları avukatım verecek" diye konuştu.

Sanık avukatı da "Müvekkilim, işçi ve malzemelerin temini, bunların ödemelerinin sağlanması, ocaktan çıkarılan kömürün satılması hususunda tam ve tek yetkili olmadığı bizce sabittir. Akrabası Ümit Kurt’un teklifiyle kendisinin işletmesini kabul eden müvekkilim asli kusurlu değildir. Bilinçli taksir olmadığı açıktır. İstenmeyen sonuçların oluşmasında müvekkilimin sorumluluğu müteveffalarla eşit düzeydedir. Hüküm kurulup ceza verilecekse de taksir hükümlerinin uygulanmasını, müvekkilin tahliyesini talep ediyorum" dedi.

İNDİRİM UYGULANDI

Mahkeme heyeti, Mustafa Kurt hakkında '2 kişinin ölümüne neden olmak'tan 6 yıl, bilinçli taksir olduğu için artırım yapılarak 8 yıl hapis cezasına hükmetti. Kurt’un cezası, takdiri indirim ile 6 yıl 8 aya indirilirken tutukluluk halinin devamına karar verildi. M.U.’nun ise beraatine karar verildi.

Duruşma çıkışı sanık Mustafa Kurt’un yakınları, Ümit Kurt’un eşinin üzerine yürüdü. Polisin araya girmesiyle olay büyümeden sona erdi.