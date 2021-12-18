‘Asgari’ beklenti yarattı, işçi, memur ve emeklinin gözü hükümette

18 Aralık 2021 Cumartesi, 02:00

Hükümetin yüzde 50 artışla açıkladığı 4 bin 250 TL’lik yeni asgari ücret, çalışma hayatında yeni soru işaretleri yarattı. Maaşları asgari ücretin altında kalan ve vergileri hâlâ devam eden işçi, memur ve emekli merakla alınacak kararları bekliyor. Asgari ücretle birlikte çözüm bekleyen sorunlar ve yanıt beklenen sorular şöyle: