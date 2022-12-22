Asgari ücret açıklandı mı? 2023 asgari ücreti ne kadar oldu?
2023'te geçerli olacak olan asgari ücret zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, Asgari Ücret açıklandı mı? 2023 Asgari ücret ne kadar oldu?
2023'te asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak eden yurttaşlar, günlerdir gelecek zam haberini bekliyordu. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları sona erdi. ''Asgari ücret ne kadar olacak?'' sorusu sıklıkla araştırılıyordu. İşte ayrıntılar...
ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI?
2023 Asgari ücret zammı 22 Aralık 2022 tarihi itibariyle açıklandı.
2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
2023'te geçerli olacak asgari ücret 8 bin 500 TL olarak belirlendi.
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