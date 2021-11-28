Asgari Ücret Tespit komisyon toplantısı ne zaman? 2022 Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

28 Kasım 2021 Pazar, 16:16

Asgari ücret zammı için gözler yapılacak olan toplantıya çevrildi. Son olarak Kabine Toplantısı sonrası konuşan AKP'liCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında, "Kamu işçileri ve memurlarının ücretlerindeki artışlarla başlattığımız çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücretle de sürdüreceğiz" diye konuşmuştu.

Meraklı bekleyiş sürerken; konuya ilişkin bir açıklama da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelmişti. Bilgin, asgari ücretin tespitine ilişkin aralık ayının sonunu bekleme niyetinde olmadıklarını belirterek, "Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu sefer erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde" ifadelerini kullanmıştı.

"ÇARŞAMBA GÜNÜ NETLEŞİR"

Ayrıca asgari ücretin tespiti için yapılan anket sonuçlarının çarşamba günü sonuçlanacağını belirten Bilgin, "Önce Cumhurbaşkanı'mızla paylaşacağım. Muhtemelen bir sonraki kabinede araştırmanın sonuçlarını takdim ederim" demişti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

15 kişilik komisyon her yıl Aralık ayının ilk haftası toplanıyor. Komisyonun ilk toplantısının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 1 Aralık'ta yapacağını belirten Bakan Bilgin, toplantının yüz yüze gerçekleştirileceğini anlatmıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, geçen yıl toplantıları 4 Aralık, 15 Aralık, 22 Aralık ve 28 Aralık'ta gerçekleştirmişti.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.

Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.