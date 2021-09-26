Aşı karşıtlarından yeni miting: HES kodu göstermedi, polise yumruk attı
Ankara'da aşı karşıtlarının düzenlediği "Büyük Uyanış Başkent" adlı mitingde, girişte Hes Kodu göstermek istemeyerek polise yumruk atan şahıs gözaltına alındı.
11 Eylül günü İstanbul Maltepe'de bir miting düzenleyen aşı karşıtlarının yeni adresi bu kez Ankara Anıtpark oldu.
"Büyük Uyanış Başkent" başlığıyla miting düzenleyen gruplar, alana girişte HES kodu kontrol edilerek alana alındı. Polis ekipleri, mitinge katılmak isteyen bir kişiye HES kodu sordu. Şahsın HES kodunu göstermek istememesi üzerine polis, aşı karşıtı kişiyi bir kez daha uyardı.
Çıkan arbedede şahsın polise yumruk attığı öğrenildi. Polis ekipleri, kendisine mukavemet gösteren kişiyi gözaltına aldı.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Endişeye neden olmuştu: DSÖ’den Mu varyantı açıklaması
- AKP'li isim, iki zincir marketi isim verip hedef aldı
- Kulislerde 'Akşener' hareketliliği
- Korkunç iddialar için açıklama geldi
- Erdoğan'dan 'barınamıyoruz' diyen öğrencilere
- Peker kabul etti: 'Yorumunuz doğrudur'
- Kılıçdaroğlu: En ufak bir şüphem yok!
- Bill Gates’ten uzay eleştirisi
- Bodrum Belediye Başkanı'nın isyanı
- Kar ve tipi bastırdı, yolda kaldılar