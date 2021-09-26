Aşı karşıtlarından yeni miting: HES kodu göstermedi, polise yumruk attı

Ankara'da aşı karşıtlarının düzenlediği "Büyük Uyanış Başkent" adlı mitingde, girişte Hes Kodu göstermek istemeyerek polise yumruk atan şahıs gözaltına alındı.

İHA
26 Eylül 2021 Pazar, 16:38
Aşı karşıtlarından yeni miting: HES kodu göstermedi, polise yumruk attı
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11 Eylül günü İstanbul Maltepe'de bir miting düzenleyen aşı karşıtlarının yeni adresi bu kez Ankara Anıtpark oldu.

"Büyük Uyanış Başkent" başlığıyla miting düzenleyen gruplar, alana girişte HES kodu kontrol edilerek alana alındı. Polis ekipleri, mitinge katılmak isteyen bir kişiye HES kodu sordu. Şahsın HES kodunu göstermek istememesi üzerine polis, aşı karşıtı kişiyi bir kez daha uyardı.

Çıkan arbedede şahsın polise yumruk attığı öğrenildi. Polis ekipleri, kendisine mukavemet gösteren kişiyi gözaltına aldı.


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