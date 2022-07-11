Asi Nehri'ne düşen kadını, yoldan geçen iki kişi kurtardı
Hatay’da Asi Nehri'ne düşen kadın, yoldan geçen iki kişi tarafından kurtarıldı. Bilincinin kapalı olduğu tespit edilen D.Y. (21) yapılan ilk müdahalenin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Merkez Antakya ilçesi Yunus Emre Parkı'ndaki korkuluklardan, bir kadının Asi Nehri'ne düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bu sırada kadının akıntıya kapıldığını fark eden Kerim Ünsaldı ile Metin Coşkun, suya girip kadını nehir kenarına çekti. Ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından Ünsaldı, Coşkun ve kadın, ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartıldı.
BİLİNCİ KAPALI OLARAK KURTARILDI
Bilincinin kapalı olduğu tespit edilen D.Y. (21) yapılan ilk müdahalenin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
"YAPILMASI GEREKEN BİR ŞEYİ YAPTIM"
Kadını kurtaranlardan Metin Coşkun, gazetecilere olay anını anlatarak, "Ben karşı taraftan geliyordum. Alkollü olduğu ileri sürülüyor. Arkadaşları su falan içirmiş kendine gelmesi için. Kendini aşağıya bırakmış ve tepe takla aşağıya düşmüş. Diğer arkadaşları ve hiç kimse inmeyince ben de hiçbir şekilde düşünmedim, direkt atladım suya. Yine olsa yine yaparım" dedi.
Kerim Ünsaldı ise "İnsanlık pahasına yapılması gereken bir şeyi yaptım" ifadesini kullandı. Hafif yaralı olduğu belirlenen Ünsaldı ile Coşkun da önlem amaçlı hastaneye götürüldü.
Video Haberler
- Bayram sakinliğini fırsat bildiler: 80 bin TL'lik vurgun
- Feci kaza: Motosiklet otomobile saplandı!
- Minibüste 'açık kapı' faciası: Yolcu hayatını kaybetti
- Ünlü iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi
- Besici isyan etti: Damızlığımızı yok pahasına satıyoruz
- Arjantin de karıştı
- MHP'den ittifak yorumu
- Soylu, Türkiye’de doğan Suriyeli sayısını açıkladı
- Acun Ilıcalı'ya Türk sponsor!
- D-100 yolunda gizemli kaza: Ayrıntılar ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Hıncal Uluç'tan kötü haber
- İstanbul ve Ankara arasında 'Peker' trafiği
- İstanbul Valisi'nin fotoğrafı tartışma yarattı
- Katar'daki Dünya Kupası'nda seks yasağı!
- Hatırlatma dozu için randevular açıldı
- Bayram dedikodusuna jet yanıt geldi
- İmamoğlu'ndan 'sel' tweeti
- Erdoğan ayrıntısı: Kritik eşiğin altında
- '20 yıldır iktidardasınız...'
- 'Döviz kıtlığı ihtimali yüksek'