Aşı olmayan öğretmen hayatını kaybetti
Hakkari'de aşı yaptırmayan 40 yaşındaki tarih öğretmeni Mehmet Ali Tan tedavi gördüğü hastanede koronavirüse yenik düştü.
40 yaşındaki öğretmen, bir ay önce geçirdiği koronavirüs hastalığından dolayı Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastalığı ağır geçiren Tan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
Cenazesi öğle saatlerinde uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına getirilen Tan, Kadıköy’ünde gözyaşları içinde toprağa verildi.
Aşı olmadığı öğrenilen öğretmen, evli ve 3 çocuk babasıydı.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Üniversiteden Erdoğan'ın diploması hakkında açıklama
- Eski şampiyon, yaşamını yitirdi
- İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket
- ABD'deki Halkbank davasında flaş gelişme!
- Akşener'den Erdoğan'a sert yanıt
- Kapalıçarşı esnafından dikkat çeken altın fiyatı tahmini
- ByLock’un sahibi hapisten çıktı
- Meral Akşener’den Lütfü Türkkan için ilk yorum
- İYİ Parti'de 'küfür' istifası
- Vekili topa tutup istifa etti