Aşı olmayan öğretmen hayatını kaybetti

09 Kasım 2021 Salı, 23:03

40 yaşındaki öğretmen, bir ay önce geçirdiği koronavirüs hastalığından dolayı Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastalığı ağır geçiren Tan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Cenazesi öğle saatlerinde uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına getirilen Tan, Kadıköy’ünde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Aşı olmadığı öğrenilen öğretmen, evli ve 3 çocuk babasıydı.