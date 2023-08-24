Aşırı ısınan camlar oto sanayide yangın çıkardı

Yayınlanma: 24.08.2023 - 17:30

Güncelleme: 24.08.2023 - 17:39

Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde bir oto sanayi dükkanında meydana geldi.

İddiaya göre aşırı sıcaklıklarda dışarıdaki cam parçalarının mercek etkisi oluşturması nedeniyle araca sıçrayan kıvılcımlar kısa sürede büyüdü.

Yangının araç lastiklerine sıçraması nedeniyle kısa sürede ortalığı koku ve duman sararken olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili polis ekipleri ve itfaiye ekiplerinin başlattığı inceleme sürüyor.