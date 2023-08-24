Aşırı sıcak etkisi: Biçerdöver tutuştu
Kars’ta aşırı sıcaklara yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının 32 dereceyi gördüğü Kars’a tarlada çalışan biçerdöverin tahıl ambarında yangın çıktı.
Merkez Ölçülü köyünde meydana gelen olayda, tarlayı biçen biçerdöverin tahıl deposu alev aldı. Durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, biçerdöverin tahıl ambarında çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Daha sonra ise itfaiye ekiplerince soğukta çalışma yapıldı.
Biçerdöverin tahıl ambarında çıkan yangının aşırı sıcaklardan kaynaklandığı ileri sürüldü.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur için zam oranı belli oldu
- Genel cerrah öldürüldü
- Prigojin'i taşıyan uçak düştü!
- 'Çok tehlikeli bir planı devreye aldılar'
- Erdoğan'dan gece yarısı atama kararları
- Masadan kalktıktan sonra neler yaşandı?
- Çevre illerden de hissedildi
- Uçak kazasında hayatını kaybeden Prigojin kimdir?
- Herkese çifte vatandaşlık
- Akşener hakkında 7 yıl sonra karar