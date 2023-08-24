Aşırı sıcak etkisi: Biçerdöver tutuştu

Kars’ta aşırı sıcaklara yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının 32 dereceyi gördüğü Kars’a tarlada çalışan biçerdöverin tahıl ambarında yangın çıktı.

İHA
Yayınlanma: 24.08.2023 - 10:53
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Merkez Ölçülü köyünde meydana gelen olayda, tarlayı biçen biçerdöverin tahıl deposu alev aldı. Durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, biçerdöverin tahıl ambarında çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Daha sonra ise itfaiye ekiplerince soğukta çalışma yapıldı.

Biçerdöverin tahıl ambarında çıkan yangının aşırı sıcaklardan kaynaklandığı ileri sürüldü.


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Kars Biçerdöver Yangın

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