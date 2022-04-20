Asistan hekim kontenjanları artırıldı

20 Nisan 2022 Çarşamba, 04:00

2020 İlkbahar TUS sonuçlarına göre radyoloji bölümü için 127 kişilik kadro açılırken, bu dönem kadro sayısı 761’e çıkarıldı. 253 kişilik genel cerrahi kontenjanı 545’e, 85 kişilik dermatoloji kadrosu ise 338’e çıkarıldı. Uzmanlar kontenjan artışını Cumhuriyet’e değerlendirdi. İstanbul Tabip Odası Başkanı Nergis Erdoğan, bu durumun vaka görmeden mezun olacak doktorlar yetişmesine sebebiyet vereceğine dikkat çekerek “Puanlar çok düştü. Teorik eğitimle cerrahi eğitim verilmez. Halk sağlığı ile ilgili çok ciddi, vahim sonuçları olacak bu durumun” dedi.

POLITIKA ÇÖKTÜ

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu ise kontenjanların kontrolsüz artırıldığını belirterek bunun uzmanlık eğitimi açısından bir yıkıma neden olabileceğini vurguladı. Küçükosmanoğlu, “Altyapısı bu kadar kişiye eğitim vermeye uygun olmayan hastanelere bu kadar asistan kadrosu verilmesi eğitimin niteliğini düşürecek. İki kişinin eğitim alabileceği yere 10 kişilik kadro verilmiş. İnsanların randevu bulamadığı bölümlere asistan kadrosu açılmış. Cumhurbaşkanı ‘Biz bundan sonra asistanlarla devam edeceğiz’ sözüne zemin oluşturuluyor. Bu kontenjanların doldurulması son derece zor. İhtisası zor olan branşlar tercih edilmeyecek. Üstelik doktorlar zaten göç ediyor. Sağlığı çökerten politikaların bir sonucu” dedi.