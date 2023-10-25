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Asit yüklü TIR’daki sızıntı ekipleri harekete geçirdi!

Batman’da asit yüklü TIR’daki sızıntıyı fark eden sürücünün haber vermesiyle bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, suyla müdahale ederek, asiti etkisizleştirdi.

DHA
Yayınlanma: 25.10.2023 - 19:55
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Batman-Diyarbakır kara yolu Diktepe mevkisinde 33 NCF 11 plakalı asit yüklü TIR, seyir halindeyken sürücü Derham Genç, dorseden asit sızdığını fark etti.

TIR’ın güvenli bölgeye park eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, çevre güvenliği aldıktan sonra su ile asiti seyrelterek etkisizleştirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


Asit batman

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