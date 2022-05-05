Asiye Atalay'ın katledildiği sokakta yaşayanlar, o anları anlattı: 'Silahla sürekli vurmaya çalışıyordu'
Esenler'de sokak ortasında başından silahla vurularak öldürülen 19 yaşındaki Asiye Atalay'ın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Olayın görgü şahidi Sibel Hastel, "Kızın önünde bir otomobil durdu. Kızı kurtarmak istedi. Kız çocuğa 'git kurtar kendini buradan' diye bağırdı. Sonra çocuk geri geldi. Silahı kafasına dayadı ancak silah ateş etmedi. Daha sonra bir daha geri döndü ve vurdu" dedi.
Bu kez bir başka kadın cinayeti haberi, İstanbul Esenler'den geldi. 19 yaşındaki Asiye Atalay, sokak ortasında başından silahla vurularak katledildi.
İddiaya göre Atalay, bir kişi tarafından rahatsız ediliyordu. O kişi, önceki gün Atalay'ın yolunu kesti. İki arasında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu. 19 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
"SİLAHLA SÜREKLİ VURMAYA ÇALIŞIYORDU"
Olayın görgü şahidi Sibel Hastel, "Boğuşma sesleri geldi. İlk başta silah tutukluk yaptı. Ben oyuncak silah sandım. Korkutmaya çalışıyor gibi geldi. Daha sonra kız yere düştü. Zaten o an vurulmuş. Yere düştükten sonra kızın elinde kan gördüm. Kızın önünde bir araba durdu. Kızı kurtarmak istedi. Kız çocuğa 'git kurtar kendini buradan' diye bağırdı. Sonra çocuk geri geldi. Silahı kafasına dayadı ancak silah ateş etmedi. Daha sonra bir daha geri döndü ve vurdu. Aralarında çok fazla boğuşma olmadı. Zaten sanırım daha önceden tartışıp gelmişler. Daha önce bacağından vurmuş görenler oldu. İtiş kakış oldu. Çocuk silahla sürekli vurmaya çalışıyordu. Biz silahı sonradan fark ettik. Bir anda vurdu zaten. Vurduktan sonra panikledi ve hemen kaçtı" diye konuştu.
"KIZ 'GİT' DEDİKTEN SONRA DÖNDÜ VE VURDU"
Mahalle sakini Ayşe Hastel ise, "Kızı öyle görünce çığlık attım. Bağırarak çok ağır laflar söyleyerek kaçtı. Ben de şoktayım bu gece uyku bile uyuyamadım. Çok üzüldü. Çocuk sürekli etrafta dolanıyordu. Kız yerdeyken 'git' dedi. Bize silahı doğrultacak diye korktuk. Kız 'git' dedikten sonra döndü ve vurdu. Vurduğu gibi kaçtı zaten" şeklinde konuştu.
Asiye Atalay'ın ölmeden önceki son anları ise çevredeki bir yurttaşın cep telefonu görüntüsüne yansıdı. Görüntülerde yurttaşların ambulansı aramaları için bağrıştıkları anlar duyuluyor.
NE OLMUŞTU?
Olay 4 Mayıs akşamı Esenler'de meydana geldi. Asiye Atalay'ı (19) bir süredir rahatsız ettiği öğrenilen bir kişi, kadının yolunu kesti. İddiaya göre iki kişi arasında yaşanan tartışmanın ardından saldırgan, taşıdığı silahı ateşleyip Atalay'ı başından vurdu.
Asiye Atalay, saldırının ardından hayatını kaybetti. Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis ekipleri saldırının ardından olay yerinden koşarak kaçan saldırganı arıyor.
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