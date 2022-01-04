Pitbull ile sokağa çıkınca yaklaşık 15 bin TL para cezası aldı
Sivas’ta yasak olmasına rağmen sahiplendiği pitbull ile sokağa çıkan gence 14 bin 982 TL para cezası uygulandı.
Sivas’ta E.B. isimli 16 yaşındaki genç, geçtiğimiz gün sahiplendiğini iddia ettiği pitbul cinsi köpeği Fatih Mahallesi'nde gezdirmek istedi.
Bazı yurttaşların köpekten korkarak polisi araması üzerine olay yerine HAYDİ ekipleri yönlendirildi. E.B.’ye yasaklı köpek beslediği ve ağızlıksız gezdirdiği için 14 bin 982 TL idari para cezası uygulandı. Genç neye uğradığını anlayamadı.
E.B. olay yerinde polis memurlarına yaptığı açıklamada, köpeği geçen gün sosyal medya üzerinden satın aldığını söyledi. Pitbul cinsi köpeklerin satışının yasak olmasına rağmen sosyal medya üzerinden satışının yapılması dikkat çekti. Ekipler, sosyal medya üzerinden köpeğin satışını gerçekleştiren hesapla ilgili inceleme başlattı.
Köpek ise Sivas Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.
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