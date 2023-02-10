Asiye teyze 91 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 02:30

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 02:30

Türkiye’yi yasa boğan ve 10 şehrin etkilediği depremin 4’üncü gününde bölgede çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında süren çalışmalarının 91’inci saatinde mutlu eden bir haber geldi.

Ebrar Sitesi’nde enkaz altında kalan Asiye Sümbül (63) ekiplerin hummalı çalışması sonrasında sağ olarak kurtarıldı.

Kurtarılma anı ve yaşanan mutluluk kameraya anbean yansıdı.

