88. saatte yeni mucize: 2 yaşındaki Fatma Halifi sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'da enkaz altında kalan 2 yaşındaki kız çocuğu, 88 saat sonra sağ çıkarıldı.

AA
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 23:22
88. saatte yeni mucize: 2 yaşındaki Fatma Halifi sağ kurtarıldı
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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından merkez Antakya ilçesine gelen AFAD ve diğer arama kurtarma ekipleri, Akevler Mahallesi'ndeki bir apartmanın enkazında çalışmalarını sürdürüyor.

2 yaşındaki Fatma Halifi, Pazarcık merkezli ilk depremden 88 saat sonra enkazdan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Çocuğu enkazdan çıkardıktan sonra büyük sevinç yaşayan ekipler, Fatma'yı son kez görebilmek için ambulansın camından uzun süre baktı.


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