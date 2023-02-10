Hatay'da mucize: Baba ve 5 yaşındaki kızı 90. saatte kurtarıldı
Hakkari'den, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Hatay'a giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), diğer ekiplerin de desteğiyle bir baba ile 5 yaşındaki kızını 90. saatte enkazdan sağ çıkardı.
Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Hakkari'den depremin en çok hasar verdiği kentlerden Hatay'a görevlendirilen ve şimdiye kadar birçok kişinin canlı kurtarılmasına katkı sağlayan UMKE görevlileri, bölgedeki diğer ekiplerle Odabaşı Mahallesi Gürsel Sokak'taki Prestij Asi Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüttü.
Ekipler, depremden 90 saat sonra Tolga Doğan ve 5 yaşındaki kızını sağ çıkararak çevredekilere büyük mutluluk yaşattı.
Ambulansa alınan baba ile kızı, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.
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