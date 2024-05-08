'Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor' diyerek itfaiyeye ihbarda bulundu

Değişik istek ve taleplerle 112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul eden vatandaşların birbirinden ilginç çağrıları, merkezin gereksiz meşgul olmasına neden oluyor. Bir vatandaş 112’yi arayıp, "İtfaiye istiyorum. İçim yanıyor, aşk acısı çekiyorum" ihbarında bulundu.

İHA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 10:28
'Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor' diyerek itfaiyeye ihbarda bulundu
Abone Ol google-news

Olaylara acil müdahale edebilmek için 7 gün 24 saat esasıyla görev yürüten 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını en çok asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar yoruyor.

Emniyet, sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD birimleriyle beraber koordineli çalışan Çağrı Merkezi, acil durum ekiplerinin en kısa sürede olay mahallinde olmasını sağlamaya çalışıyor. Son 3 ayda Edirne 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrılarının yüzde 58,42’si vakaya dönüşmedi.

"İTFAİYE İSTİYORUM, İÇİM YANIYOR AŞK ACISI ÇEKİYORUM"

112 Acil Çağrı Merkezi çağrı karşılama personeli Şeyma Nur Mantar, bir vatandaşın 112’yi arayıp, "İtfaiye istiyorum. İçim yanıyor, aşk acısı çekiyorum" ihbarında bulunduğunu söyledi.

BİN 980 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANIYOR

Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna, acil durumlar dışında çağrı merkezinin aranmaması çağrısında bulunarak, asılsız ihbarda bulunan kişilere bin 980 lira idari para cezası uygulandığını söyledi.


itfaiye haberleri

İlgili Haberler

Avcılar’da balkonda mahsur kalan anne ve oğlunu itfaiye kurtardı

Avcılar’da balkonda mahsur kalan anne ve oğlunu itfaiye kurtardı
Su deposunda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

Su deposunda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
İtfaiye personeli banyoda ölü bulundu

İtfaiye personeli banyoda ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AB'den Polonya kararı: Süreci sonlandırdı

AB'den Polonya kararı: Süreci sonlandırdı
7 Mayıs 2024 Salı reyting sonuçları açıklandı! Beşiktaş MKE Ankaragücü, Mehmed Fetihler Sultanı ve Survivor All Star reyting sıralaması

7 Mayıs 2024 Salı reyting sonuçları açıklandı! Beşiktaş MKE Ankaragücü, Mehmed Fetihler Sultanı ve Survivor All Star reyting sıralaması
Abdulkadir Selvi'nin yazıları sonrası MHP'den 'Osman Kavala' çıkışı

Abdulkadir Selvi'nin yazıları sonrası MHP'den 'Osman Kavala' çıkışı
Son Dakika… İstanbul Havalimanı’nda kargo uçağının iniş takımları açılmadı!

Son Dakika… İstanbul Havalimanı’nda kargo uçağının iniş takımları açılmadı!
Tekin Kartal'a Barcelona'da suikast: Mafya hesaplaşmasında öldürüldü, kışlada anıldı

Tekin Kartal'a Barcelona'da suikast: Mafya hesaplaşmasında öldürüldü, kışlada anıldı
Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: İddianame kabul edildi!

Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: İddianame kabul edildi!
Cumhuriyet'in 100. yılı: Karanlığa ışık oldular

Cumhuriyet'in 100. yılı: Karanlığa ışık oldular
Dünya genelinde geçen ay ‘en sıcak nisan’ olarak kayıtlara geçti

Dünya genelinde geçen ay ‘en sıcak nisan’ olarak kayıtlara geçti