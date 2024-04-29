Su deposunda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

Burdur'da temizlemek için girdiği su deposunda mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

DHA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 15:22
Su deposunda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
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Burdur merkez Bağlar Mahallesi 1'inci Taşar Kuyu sokakta meydana gelen olayda Nimet A. (72) evinin yanında bulunan 10 tonluk su deposuna temizlik yapmak için girdi. 

Bir süre sonra dışarı çıkmayı başaramayan kadının yakınları itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılan kadının sağlık ekipleri tarafından kontrolü yapıldı. Nimet A.'nın sağlığında herhangi bir problem olmadığı belirlendi. 

Kadını kurtarma sırasında ayağından yaralanan itfaiye erine ise ambulansta müdahale edildi.


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