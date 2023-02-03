Ataşehir'de asker konvoyunda tehlikeli anlar!

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 09:58

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 09:59

Yenisahra Mahallesi'nde 1 Şubat Çarşamba akşam saatlerinde, asker uğurlayan bir grup, trafikte konvoy oluşturdu. Konvoydaki sürücüler, otomobilleriyle zikzak çizerek trafiği tehlikeye soktu.

KURYEYE ÇARPACAKLARDI

Konvoydaki bir araçta yolcular camdan sarkarken, otomobiliyle zikzak çizerek ilerleyen sürücülerden biri, neredeyse trafikteki bir motor kuryeye çarpıyordu.

Asker konvoyundaki tehlikeli anlar trafikteki başka sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.