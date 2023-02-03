Ataşehir'de asker konvoyunda tehlikeli anlar!
İstanbul Ataşehir'de asker uğurlayan bir grup otomobilleriyle konvoy oluşturup, trafikte zikzak çizerek ilerledi. Konvoyda otomobiliyle zikzak çizerek ilerleyen sürücülerden biri, neredeyse bir motor kuryeye çarpıyordu. O anları trafikteki başka bir sürücü kaydetti.
Yenisahra Mahallesi'nde 1 Şubat Çarşamba akşam saatlerinde, asker uğurlayan bir grup, trafikte konvoy oluşturdu. Konvoydaki sürücüler, otomobilleriyle zikzak çizerek trafiği tehlikeye soktu.
KURYEYE ÇARPACAKLARDI
Konvoydaki bir araçta yolcular camdan sarkarken, otomobiliyle zikzak çizerek ilerleyen sürücülerden biri, neredeyse trafikteki bir motor kuryeye çarpıyordu.
Asker konvoyundaki tehlikeli anlar trafikteki başka sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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