Asker konvoyunda havaya tüfekle ateş açan şüpheli yakalandı!

Keşan'da asker uğurlama konvoyunda otomobilin ‘sunroof’ kısmından av tüfeğiyle havaya 4 el ateş eden C.S., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 17:22
Asker konvoyunda havaya tüfekle ateş açan şüpheli yakalandı!
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Edirne'nin Keşan ilçesinde bağlı İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde dün saat 20.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; caddede asker uğurlama konvoyunda seyreden E.Y. yönetimindeki otomobilde yolcu olarak bulunan C.S., ‘sunroof’ bölümünden ruhsatsız av tüfeğiyle havaya 4 el ateş etti.

İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otomobili bularak, durdurdu. Araç sürücüsü E.Y. ve havaya ateş açan C.S., gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği ile 1’i dolu 4’ü boş 5 fişek ele geçirildi. E.Y., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S.'nin ise, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.


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