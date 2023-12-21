Cezaevinde çıkan şahsı havaya ateş açarak karşıladılar
Başakşehir’de cezaevinden tahliye edilen bir kişiye düzenlenen karşılama töreni görenlere pes dedirtti. Sokak ortasında meşale ve ateş yakan grup havaya ateş açtı.
Başakşehir’de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde cezaevinden tahliye edilen bir kişinin karşılanması için yapılan tören bu kadarı da pes dedirtti.
Sokağa ses sistemi kuran grup, şahıs geldiği esnada meşaleler yakarak havaya ateş açtı.
Tören dakikalarca sürerken çekilen görüntülerde yaşları küçük çocukların tabancalarla havaya onlarca el ateş açtığı görüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- 2 otomobil güvenlik testinden 'sıfır' yıldız aldı
- Büyük umutlarla başlayan dizi final yapıyor
- Akşener'in 'korkak' ifadesine ilk yanıt
- 'Ayıp olmasın diye evlendim' demedim
- ‘Oturum almam için bana yardım etti’
- Özgür Özel’den aldığım Şeyh Sait mektubu
- 7 gollü maçta kazanan Fenerbahçe!
- Asgari ücret zammına göz dikildi!
- Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!
- Eskişehirspor'dan dünya tarihine geçecek gol!