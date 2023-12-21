Cezaevinde çıkan şahsı havaya ateş açarak karşıladılar

Başakşehir’de cezaevinden tahliye edilen bir kişiye düzenlenen karşılama töreni görenlere pes dedirtti. Sokak ortasında meşale ve ateş yakan grup havaya ateş açtı.

İHA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 10:06
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Başakşehir’de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde cezaevinden tahliye edilen bir kişinin karşılanması için yapılan tören bu kadarı da pes dedirtti. 

Sokağa ses sistemi kuran grup, şahıs geldiği esnada meşaleler yakarak havaya ateş açtı. 

Tören dakikalarca sürerken çekilen görüntülerde yaşları küçük çocukların tabancalarla havaya onlarca el ateş açtığı görüldü.


Başakşehir CEZAevi Tahliye

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