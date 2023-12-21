Önce havaya ateş açtı sonra intihar etti

Ankara'da, emlakçı Yusuf D., pompalı tüfekle etrafa ateş açtıktan sonra kendini ofise kilitleyip intihar etti. Yusuf D.'nin, borsa ve ticari faaliyetlerinde 10 milyon TL kaybetiği öne sürüldü.

DHA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 17:27
Önce havaya ateş açtı sonra intihar etti
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Olay, saat 13.00 sıralarında Altındağ ilçesine bağlı Beşikkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Karapürçek Caddesi'nde emlak ofisi işleten Yusuf D.'nin dükkanı kilitleyip içeride pompalı tüfekle dolaştığını görenler durumu polise bildirdi. 

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisi gören Yusuf D.'nin etrafa ateş açması üzerine olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi. Ardından tek el silah sesi duyulması ve bir süre sessizlik olması üzerine özel harekat ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alarak emlak ofisine girdi. 

Hareketsiz şekilde yerde yatan Yusuf D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yusuf D.'nin borsa ve ticari faaliyetlerinde 10 milyon TL para kaybettiği ve bu nedenle bunalıma girdiği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Ankara intihar ateş açtı

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