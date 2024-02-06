Asker uğurlama konvoyunda 'trafiği kapatıp' maytap patlattılar
Antalya'da asker uğurlayan bir grup, araçlarıyla konvoy yaparken şehir merkezindeki alt geçidi trafiğe kapattı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Tonguç Caddesi’nde dün akşam saatlerinde asker uğurlaması için araçlarıyla konvoy yapan bir grup genç, Tonguç 2 Alt Geçidi'ni durarak trafiğe kapattı.
Araçlarını geçidin kenarına park eden gençler, telefonları ile fotoğraf çekti ve maytap patlattı.
Bir süre sonra konvoya katılıp uzaklaşan gençler tepki çekti.
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