Asker uğurlama konvoyunda 'trafiği kapatıp' maytap patlattılar

Antalya'da asker uğurlayan bir grup, araçlarıyla konvoy yaparken şehir merkezindeki alt geçidi trafiğe kapattı.

DHA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 10:51
Asker uğurlama konvoyunda 'trafiği kapatıp' maytap patlattılar
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Tonguç Caddesi’nde dün akşam saatlerinde asker uğurlaması için araçlarıyla konvoy yapan bir grup genç, Tonguç 2 Alt Geçidi'ni durarak trafiğe kapattı.

Araçlarını geçidin kenarına park eden gençler, telefonları ile fotoğraf çekti ve maytap patlattı.

Bir süre sonra konvoya katılıp uzaklaşan gençler tepki çekti. 


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