Asker uğurlama konvoyunda 'trafiği kapatıp' maytap patlattılar

Yayınlanma: 06.02.2024 - 10:51

Güncelleme: 06.02.2024 - 10:51

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Tonguç Caddesi’nde dün akşam saatlerinde asker uğurlaması için araçlarıyla konvoy yapan bir grup genç, Tonguç 2 Alt Geçidi'ni durarak trafiğe kapattı.

Araçlarını geçidin kenarına park eden gençler, telefonları ile fotoğraf çekti ve maytap patlattı.

Bir süre sonra konvoya katılıp uzaklaşan gençler tepki çekti.