Asker uğurlama konvoyunda 'trafiği kapatıp' meşale yaktılar

Sultanbeyli ve Başakşehir'de asker uğurlaması yapan grup, araç konvoyuyla caddeyi trafiğe kapatarak kutlama yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 04.02.2024 - 10:21
Asker uğurlama konvoyunda 'trafiği kapatıp' meşale yaktılar
Abone Ol google-news

Sultanbeyli'de dün akşam saatlerinde asker uğurlaması yapan grup, oluşturdukları araç konvoyuyla caddeyi trafiğe kapattı. Bu sırada trafik durdu.Kutlama yaptıktan sonra araçlarına binenler, camlardan sarkarak ilerledi.

Başakşehir'de ise, asker uğurlaması için konvoy yapan bir grup, otomobillerle yolu trafiğe kapatıp meşale yaktı.Başak Mahallesi Yeşilvadi Caddesi'nde asker uğurlama konvoyu yapan bir grup genç, otomobil ve motosikletlerle caddeyi trafiğe kapattı.

Meşaleler yakarak eğlenen grup, bir süre sonra caddeden ayrıldı. Sultanbeyli ve Başakşehir'deki görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


İlgili Haberler

Dünyanın ekran konusunda en iyi telefonu belli oldu

Dünyanın ekran konusunda en iyi telefonu belli oldu
Eş zamanlı operasyonla yakalandılar: 3 ilde telefon dolandırıcılığına 4 tutuklama

Eş zamanlı operasyonla yakalandılar: 3 ilde telefon dolandırıcılığına 4 tutuklama
Özgür Özel'den, Akşener'e başsağlığı telefonu

Özgür Özel'den, Akşener'e başsağlığı telefonu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon