Dünyanın ekran konusunda en iyi telefonu belli oldu

Yayınlanma: 02.02.2024 - 14:21

Güncelleme: 02.02.2024 - 14:21

Samsung'un geçen yılın başından beri sızıntılara konu olan telefon serisi Galaxy S24 bir süre önce tanıtıldı. Samsung'un dikkat çeken telefon ailesiyle ilgili ilk incelemeler ve test sonuçları da yayınlanmaya başladı. Buna göre DxOMark'ın yayınladığı incelemeye göre dünyanın ekran konusunda en iyisi Galaxy S24 Ultra modeli oldu.

DÜNYANIN EN İYİ AKILLI TELEFON EKRANI SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA'YA AİT

Samsung iddialı olduğu Galaxy S24 ailesinde önemli bir noktayı temsil eden ultra, ekrandaki başarılı sonucunu kamera tarafında gösteremedi. S24 Ultra modeli 'en iyi kamera' sıralamasında 18'inci sırada yer alıyor.

Telefonun iyi ve kötü yanları da incelemeye eklendi. Buna göre iyi okunabilirlikte dış mekanda sınıfının en iyi deneyimini sunan telefonun ekranı, her koşulda canlı ve hoş renkler sunuyor ve 'genel anlamda' iyi fotoğraf deneyimi var. Bunun yanı sıra parlak ışıkta doğal görünen fotoğraflar da sunuyor.

Öte yandan telefon düşük ışıkta ekranın çok parlak olması video izlemeyi zorlaştıyor. Düşük ışıkta görüntü yakalamada ayrıntılar kaybolabiliyor ve video çekerken istikrarsız bir deneyim sunabiliyor.

Dünyanın en iyi kameralı telefonu ise bir süredir Huawei Mate 60 Pro+ oluyor. İkinci sırada yine Huawei imzalı P60 Pro yer alıyor hemen ardından ise iPhone 15 Pro Max geliyor.