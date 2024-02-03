Özgür Özel'den, Akşener'e başsağlığı telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

AA
Yayınlanma: 03.02.2024 - 21:40
Özgür Özel'den, Akşener'e başsağlığı telefonu
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CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP lideri Özgür Özel, ablası Mualla Özen'in yaşamını yitirmesi nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen hayatını kaybetmişti. 

Törene katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ön safta yer almıştı.


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