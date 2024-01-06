Kepçeyle kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde kepçeyle kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak kazı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
2 KİŞİ YAKALANDI
Bu kapsamda, tarih eser bulmak için kepçeyle kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları kepçeye el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Maçoğlu'nun adresi belli oldu!
- 'Erdoğan devreye girecek' dedi rakam verdi
- Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yakalandı!
- Fatih Altaylı'ya 'yumruk' cezası
- Atatürk film ekibine taşlı sopalı saldırı!
- 'Herkesi şaşırtacak gelişmeler olacak'
- Marmara için tarih verildi!
- Titanik batığında neden insan kalıntısı yok?
- Cumhuriyet ifadelere ulaştı!
- İmamoğlu yeniden İstanbul yolunda