Kepçeyle kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Yayınlanma: 06.01.2024 - 09:49

Güncelleme: 06.01.2024 - 09:50

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak kazı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

2 KİŞİ YAKALANDI

Bu kapsamda, tarih eser bulmak için kepçeyle kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları kepçeye el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.