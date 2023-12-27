Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı

Yayınlanma: 27.12.2023 - 09:54

Güncelleme: 27.12.2023 - 09:54

Aydın İl Jandarma Komutanlığı görev ve sorumluluk alanında bulunan bölgelerde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Doğanbey Mahallesi Eski Doğanbey Mevkiinde sit alanı içerisinde C.Y. isimli şüpheli şahıs tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kaçak kazı yaptığı esnada muhtelif kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı.

C.Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.