Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde sit alanı ilçesinde tarihi eser aramak amacıyla kaçak kazı yapan bir kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 27.12.2023 - 09:54
Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı görev ve sorumluluk alanında bulunan bölgelerde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Doğanbey Mahallesi Eski Doğanbey Mevkiinde sit alanı içerisinde C.Y. isimli şüpheli şahıs tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kaçak kazı yaptığı esnada muhtelif kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı.

C.Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


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