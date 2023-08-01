Askeri araç ve TIR çarpıştı! 10 asker yaralı
Hatay’da askeri aracın TIR’a arkadan çarpması sonucu 10 asker yaralandı.
Hatay’da askeri araç, Dörtyol’dan İskenderun istikametine seyreden H.Ç. idaresindeki TIR’a arkadan çarptı. Kazada 10 askeri personel hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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