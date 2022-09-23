Askeri Casusluk Davası kumpasında beraat eden Karslıoğlu'na 2 bin TL tazminat

23 Eylül 2022 Cuma, 04:00

Emekli Kıdemli Albay Tamer Karslıoğlu, Askeri Casusluk Davası kumpasında 25 Ekim 2010’da gözaltına alındı ve 14 Mart 2012’de TSK ile ilişiği kesildi. Askeri Casusluk davasının FETÖ kumpası olduğunun kanıtlanması sonucu beraat etti ve 2019’da göreve döndü.

2021’de ise kadrosuzluktan emekli edildi. Karslıoğlu’nun AYM’ye 2014’te yaptığı hak ihlali başvurusu 2017’de lehine sonuçlandı. Karslıoğlu, AYM’nin hak ihlali kararı sonrası maddi ve manevi tazminat davası açtı. 15 Eylül’de sonuçlanan davada Ankara 13. Bölge İdare Mahkemesi, 32 bin 130 liralık maddi tazminat talebinin tamamen reddine, 5 bin liralık manevi tazminat talebinin ise 2 bin lira olarak ödenmesine karar verdi.

KONU PARA DEĞİL

Karar sonrası Cumhuriyet’e konuşan Karslıoğlu, “Konu asla para değil. Bu bir tutum. Türk milleti adına karar veren mahkeme bu kararıyla, adeta bu insanlar zulme uğramamıştır, diyor” ifadelerini kullandı. Karslıoğlu, “Yıllarca mesleğimizden uzak kaldık, hayatımızı yok etmek isteyen bu örgütün bel altı saldırılarına maruz kaldık” derken, “Böyle bir olay Avrupa’da bir subayın başına gelse sadece o ülke değil tüm Avrupa ayağa kalkardı. Yaşadıklarımızdan ötürü bu yaşadığımız şaka gibi durum bile artık normal geliyor” diyerek tepki gösterdi.

RÜTBESİNİ TAKAMADI

Karslıoğlu’nun avukatı Mustafa Yuvanç, “Müvekkilim mahkeme kararı ile hak ettiği rütbesini takmasına müsaade dahi edilmeden emekli edildi. Emekli edilmesinde, 2016 yılından önce FETÖ’cülerin üzerinde çalıştığı ve özellikle FETÖ’cü Mehmet Partigöç’ün o dönemde Genelkurmay’da projesini yürüttüğü TSK Personel Kanunu’nda yapılan değişiklikten faydalanıldı. Terfi edemeyenlerden, hizmetine ihtiyaç duyulmayanların kadrosuzluktan emekli edilmesine karar veriliyor. Bu yasa değişikliğini FETÖ’cüler kendilerinden olmayanları tasfiye etmek için kullanmak istemişlerdi” dedi.