Askeri kışlada 500 milyonluk vurgun: Eski uzman çavuşlara 750’şer yıl hapis

Yayınlanma: 07.02.2024 - 11:15

Güncelleme: 07.02.2024 - 11:15

İstanbul’dan Van’a giden Burçin Erdemir (39) bu kentte ticarete atıldı. O. N. Y. isimli bir kişi ile nalbur dükkânı açan Erdemir, kısa süre sonra çevresinden para toplamaya başladı.

HalkTV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, ilk önce yakınlarından ‘işe’ başlayan Erdemir bu kişilere, topladığı paraları çeşitli yerlerde değerlendirdiğini söyledi. Parasını aldığı kişilere kâr payı ödemeye başlayan Erdemir’in ‘şöhreti’ kısa sürede yayıldı.

SAADET ZİNCİRİNİN REKLAMINI YAPTI

Bir süre sonra çevre esnafı Erdemir’e para vermeye başladı. Kısa süre içinde nam salan Erdemir, bir yandan işlerini büyüttü bir yandan da ‘By Ekonomist’ adı ile reklamını şehrin billboardlarında yapmaya başladı. Erdemir’in vaat ettiği kazanç tablosu şehirdeki birçok kişinin ilgisini çekse de, esas ününe, Van’da uzman çavuş olarak çalışan İbrahim Altekin (44) ile Yasin Köse’nin de Erdemir’e katılması ile kavuştu.

Altekin ve Köse, mesleği bırakıp Erdemir ile birlikte para toplama işine girişti. Erdemir bu kişilere, getirdikleri her bir ‘yatırımcı’ için komisyon ödemeye başladı.

Kısa süre içinde, aralarında asker, öğretmen ve esnafların da olduğu yüzlerce kişi Erdemir ve ekibine para yatırmaya başladı.

Bir süre sonra kar paylarını ödeyemeyen Erdemir, Gürcistan’a kaçmaya çalışırken ihbar sonrası yakalandı.

İLGİNÇ SAVUNMA

Burçin Erdemir, annesi A. Erdemir, İbrahim Altekin ve Yasin Köse hakkında Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davaya 249 kişi şikâyetçi olarak yer aldı. Burçin Erdemir, 500 kadar kişiden para topladığını kabul etti.

Erdemir, topladığı paraların akıbeti ile ilgili ise ilginç bir ifade verdi. Erdemir “Paraları, İsviçre uyruklu bir kişi adına UBS Bank’a yatırdım” dedi. Erdemir, bu kişinin ise 10 yıl önce 239 yolcusu ile kaybolan Malezya uçağında olduğunu söyledi.

“KOMİSYON ALIYORDUK”

Köse ise, “Daha öncesinde uzman çavuş olarak çalışıyordum kendi isteğimle istifa ederek ayrıldım. Biz her getirdiğimiz yatırımcı için yüzde 1 ile 1,5 arası komisyon alıyorduk” diye konuştu.

Altekin ise, Van’da özel harekâtta uzman çavuş olarak görev yaptığını kaydederek Erdemir için “Bana, uluslararası piyasalardan döviz alıp sattığını söyledi” ifadelerini kullandı. Anne A. Erdemir ise, “Oğlumun işlerinden haberim yok. Şirketimin kaşelerini kullanmış” dedi.

ESKİ UZMAN ÇAVUŞLARA YAKALAMA KARARI

Yapılan yargılama sonrası mahkeme Burçin Erdemir, İbrahim Altekin ve Yasin Köse’e 750’şer yıl hapis, 5’er milyon liraya yakın da adli para cezası verdi.

Mahkeme, Erdemir’in tutukluluk halinin devamına Altekin ve Köse için ise, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.