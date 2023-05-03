Askeri okul sınavlarında usulsüzlük soruşturması: 9 gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik 3 ilde yürütülen operasyonda askeri okul sınavlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA
Yayınlanma: 03.05.2023 - 09:12
Askeri okul sınavlarında usulsüzlük soruşturması: 9 gözaltı kararı!
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2009 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) soruşturması kapsamında FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesi erişilen soruları örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edilen 2 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı açıkladı.

Ayrıca 2012 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu, 2014 Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu, 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu, 2015 Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu, 2015 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve 2015 Deniz Harp Okulu mülakatına giren adayların, aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak, mülakatları örgüt üyelerinin avantajlı şekilde kazanmasının sağlanmasına yönelik soruşturmalarda, mülakata katılan ve girdiği mülakatta avantajlı kazanan konumunda bulunan aday ya da eski askeri öğrenci sıfatını taşıyan 7 FETÖ/PDY mensubu hakkında da gözaltı kararı verildi.

9 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.


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